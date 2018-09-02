Боевики обстреляли ВСУ и нарвались на "ответку": потери понесли обе стороны

Боевики уже третий день как снизили число обстрелов, но без вооруженных провокаций обойтись не могут

За прошлые сутки, 1 сентября, ситуация в районе проведения операции на Донбассе имела признаки стабилизации и оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. Запрещенное "Минском" вооружение противник при этом не применял.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское (Луганское направление), Троицкое (Светлодарская дуга), Южное (под Горловкой), Павлополь, Водяное и Широкино (Мариупольское направление).

Противник заметно уменьшил количество обстрелов, хотя и не прекратил их на время "школьного" перемирия полностью. Подразделения Объединенных сил соблюдают взятые на себя обязательства по прекращению огня.

При ведении боевых действий за прошлые сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, и еще двое получили ранения. Вместе с тем, за прошлые сутки три боевика были уничтожены, еще двое ранены.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции наших войск. На Донецком направлении – из стрелкового оружия, на Мариупольском направлении – из стрелкового оружия и гранатометов. Потерь среди наших защитников нет.

Напомним, сутками ранее украинские военные рассказали, как себя вели боевики после смерти Захарченко. 31 августа противник 11 раз открывал огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял.

30 августа враг атаковал ВСУ из гранатометов и пулеметов 12 раз.