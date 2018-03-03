Боевики обстреляли Зайцево "трассерами" и устроили пожар – Минобороны

До перемирия на фронте еще два дня, а боевики не прекращают обстрелы даже мирных жителей

На Донбассе боевики обстреляли населенный пункт Зайцево из крупнокалиберных пулеметов, в результате чего в одном из домовладений устроили пожар. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

"По сообщению штаба Антитеррористической операции, российско-оккупационные войска обстреляли из крупнокалиберных пулеметов населенный пункт Зайцево. Огонь велся трассирующими пулями, в результате чего загорелась деревянная крыша частного помещения", – сказал Гуцуляк.

Он добавил, что спасатели вовремя прибыли на место возгорания и не позволили огню с крыши летней кухни перекинуться на жилую часть здания.

Как сообщалось, накануне нового перемирия ВСУ понесли потери. За прошедшие сутки боевики били по позициям Вооруженных сил Украины из запрещенного вооружения, что привело к гибели одного военного.

Напомним, в Минске объявили о полном и бессрочном перемирии на Донбассе с 5 марта. Трехсторонняя контактная группа подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.