Боевики обстреляли жилой сектор Троицкого из минометов

Боевики в понедельник утром осуществили обстрел жилого сектора н.п. Троицкое (Попаснянский район Луганской области) из минометов, пострадавших среди местного населения нет, информирует украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

Как сообщается на странице пресс-центра операции объединенных сил (ООС) в Фейсбуке в понедельник вечером, противник применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, огонь велся в направлении Калиново – Троицкое, из двух разных направлений.

Представители украинской стороны СЦКК на месте задокументировали, что в результате прямого попадания трех мин калибра 120 мм и трех мин калибра 82 мм по ул.Красная в непосредственной близости к жилым домам образовались воронки различного диаметра.

Других боеприпасов не обнаружено. Пострадавших среди гражданского населения не зарегистрировано, отметили в СЦКК.

"Места попаданий боеприпасов находятся на расстоянии около 100 метров от жилых зданий. В то же время расстояние от места обстрела до подразделений Вооруженных сил Украины составляет минимум 1,5 км. Этот факт является прямым свидетельством умышленного ведения боевиками вооруженных формирований Российской Федерации огня по мирному населению", – подчеркнула украинская сторона СЦКК.

Как сообщал недавно Анатолий Штефан, за 100 дней Операции объединенных сил были уничтожены 250 боевиков и 420 – ранены. С самого начала ООС боевики не успокаивались и провоцировали украинских военных на ответный огонь, за что сильно поплатились.

В то же время вчера, 26 августа, на фронте было горячо – за сутки ВСУ потеряли девять человек, боевики – 10. Украинские военные дали хорошую "ответку" врагу, однако и сами понесли потери, причем не только из-за атак противника.