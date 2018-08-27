Боевики обстреляли жилой сектор Троицкого из минометов

Сегодня, 21:03

Пострадавших среди населения нет


facebook.com/pressjfo.news

facebook.com/pressjfo.news

facebook.com/pressjfo.news

facebook.com/pressjfo.news

Боевики в понедельник утром осуществили обстрел жилого сектора н.п. Троицкое (Попаснянский район Луганской области) из минометов, пострадавших среди местного населения нет, информирует украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

Как сообщается на странице пресс-центра операции объединенных сил (ООС) в Фейсбуке в понедельник вечером, противник применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, огонь велся в направлении Калиново – Троицкое, из двух разных направлений.

545

Представители украинской стороны СЦКК на месте задокументировали, что в результате прямого попадания трех мин калибра 120 мм и трех мин калибра 82 мм по ул.Красная в непосредственной близости к жилым домам образовались воронки различного диаметра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Других боеприпасов не обнаружено. Пострадавших среди гражданского населения не зарегистрировано, отметили в СЦКК.

"Места попаданий боеприпасов находятся на расстоянии около 100 метров от жилых зданий. В то же время расстояние от места обстрела до подразделений Вооруженных сил Украины составляет минимум 1,5 км. Этот факт является прямым свидетельством умышленного ведения боевиками вооруженных формирований Российской Федерации огня по мирному населению", – подчеркнула украинская сторона СЦКК.

Как сообщал недавно Анатолий Штефан, за 100 дней Операции объединенных сил были уничтожены 250 боевиков и 420 – ранены. С самого начала ООС боевики не успокаивались и провоцировали украинских военных на ответный огонь, за что сильно поплатились.

В то же время вчера, 26 августа, на фронте было горячо – за сутки ВСУ потеряли девять человек, боевики – 10. Украинские военные дали хорошую "ответку" врагу, однако и сами понесли потери, причем не только из-за атак противника.
Донбасс, боевики, обстрел, троицкое, СЦКК, ООС
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики обстреляли жилой сектор Троицкого из минометов". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики могут взбунтоваться против военных РФ. Фото: архив

В "Л/ДНР" есть предпосылки для переворота – офицер ВСУ

Сегодня, 14:05

Местные боевики уже не выносят российских военных, и отношения между ними накаляются

Донбасс

Российские военные никого не подпускали к поезду. Фото: mil.ru

В Иловайск зашел "загадочный" эшелон, который охраняла сотня автоматчиков – волонтер

Сегодня, 11:43

Российские оккупанты привезли в военном эшелоне явно не гуманитарную помощь
Загрузка...

Украина

После боев в Иловайске (2014 год). Фото: архив

Иловайск стратегического значения не имел: Муженко рассказал о наступлении ВСУ летом 2014 года

Сегодня, 11:15

Начальник Генштаба объяснил, чем важен был для Украины Иловайск в противостоянии с боевиками

Донбасс

Ряды боевиков продолжают редеть. Фото: архив

На Донбассе "самоликвидировались" два боевика: офицер ВСУ показал фото

Сегодня, 09:50

Ряды боевиков продолжают редеть, и еще два "воина" больше не доставят проблем украинским военным

Украина

Владимир Путин. Фото: AFP

Старый план Путина по Украине не умер: вице-адмирал рассказал о новой угрозе

Сегодня, 09:23

Сергей Гайдук объяснил, зачем России народные волнения на Донбассе

Донбасс

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

Напряженные сутки на Донбассе: ВСУ потеряли девять человек, боевики – 10

Сегодня, 07:27

Украинские военные несли потери из-за обстрелов и подрывов на минах
Загрузка...