Боевики обстреляли Золотое-4 – мина попала в дом: опубликованы фото и видео

Противник выпустил по населенному пункту не менее семи мин 120-калибра, сообщают в СЦКК

Боевики обстреляли Золотое-4 – мина попала в дом: опубликованы фото и видео 2019-04-07T13:51:52+03:00 Донбасс Противник выпустил по населенному пункту не менее семи мин 120-калибра, сообщают в СЦКК

















Боевики снова обострили ситуацию на Донбассе. 6 апреля в результате своих обстрелов они попали в жилой дом в населенном пункте Золотое-4. Как сообщает украинская сторона в СЦКК, враг бил из Золтого-5, которое находится под его контролем. Об этом говорится в сообщении штаба Объединенных сил.

Отмечается, что обстрел произошел вчера около 12:00. Боевики ударили в сторону поселка из минометов 120-го калибра, в результате чего одна мина попал прямо в дом по улице Первая Свободная 49.

"Хозяйка квартиры сообщила, что она была дома, когда мина попала в крышу ее дома. В результате обстрела повреждены крыша здания, потолок и пол в двух комнатах, а также имущество, которое находилось в середине помещения. Кроме того, осколками мины посекло металлический забор и двери гаража, который находится во дворе дома", – говорится в сообщении.

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Всего по населенному пункту было выпущено боевиками, по меньшей мере, семь мин 120-го калибра.

"Украинская сторона СЦКК осуждает действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации из-за обстрелов населенных пунктов, которые создают угрозу жизни и здоровью гражданского населения. Боевики продолжают безответственно уничтожать жилые дома, нарушая все нормы международного гуманитарного права, и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня во время весеннего перемирия", – подчеркнули в СЦКК.

Отметим, что данный населенный пункт обстреливается боевиками уже не первый раз. Последний раз, в конце февраля, обстрел Золотого закончился разрушенными домами, заборами и поврежденными автомобилями.

В свою очередь в Генеральной прокуратуре задокументировали военное преступление России на Донбассе. Украинские силовики установили, что оккупационные войска ударили по мирным жителям из крупнокалиберной артиллерии.

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