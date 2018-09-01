Боевики ОРДЛО никого не выпускают из оккупированных территорий

Сегодня, 11:28

Пропуск на неподконтрольную Украине территорию осуществляется выборочно

Выехать с территории ОРДЛО невозможно. Фото: Госпогранслужаба
Выехать с территории ОРДЛО невозможно. Фото: Госпогранслужаба

На КПВВ в пределах Донецкой области движение граждан происходит только в направлении временно оккупированной территории, в обратном направлении отмечается отсутствие передвижения людей и транспортных средств. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Пограничникам из состава Объединенных сил, стало известно, что российско-оккупационные войска осуществляют выборочный пропуск только в направлении ВОТУ (временно оккупированной территории Украины, – Ред.) и полностью отказывают в выезде на территорию подконтрольную украинским властям", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что с сегодняшнего дня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции объединенных сил начали контрольно-пропускные операции согласно осеннему графику работы. Пропуск лиц и транспортных средств осуществляется с 7.00 до 18.30. Изменение временного режима в первую очередь связано с политикой безопасности.

Ранее сообщалось, что в городах Донецкой области на усиленное дежурство заступили личный состав полиции, сотрудники Управления патрульной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и представители общественных формирований. 

    Напомним,  31 августа главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

    Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.
    Донбасс, боевики, госпогранслужба, ОРДЛО

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    "Сегодня"

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