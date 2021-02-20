Боевики открыли огонь по своим позициям в районе Горловки – Генштаб ВСУ

Боевики обстреляли свои позиции возле Горловки с целью обвинить украинских военных, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Возле населенного пункта Горловка, вооруженные формированием РФ открыли огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции, от которого, по полученной информации, погиб один их наемник и есть раненые", – говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ на Facebook.
Также отмечается, что с приближением встреч Трехсторонней контактной группы обстрелы со стороны противника всегда усиливаются.
"Основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена на создание иллюзии обстрелов Вооруженными силами Украины населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения, дискредитации сил ООС", – отмечает Генштаб.
Все обвинения украинских военных в несоблюдении режима прекращения огня не имеют никаких оснований.
Напомним, подконтрольные России боевики за сутки пять раз открывали прицельный огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, а также обстреляли дома мирных жителей.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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