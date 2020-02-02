Боевики открыли "охоту" на "призывников": что происходит в "Л/ДНР"

Боевики на Донбассе организовывают военные сборы / Фото: Getty Images

На Донбассе у боевиков снова проблемы с некомплектом подразделений и они ищут потенциальных "призывников" для принудительного призыва на военную службу. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, российское оккупационное командование продолжает активные рекрутинговые мероприятия на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Одновременно с агитационной кампанией с привлечением всех местных медиа ресурсов оккупанты через военные комиссариаты осуществляют сбор данных на предприятиях и в т.н. "государственных" учреждениях о лицах, которые могут подлежать принудительному призыву на военную службу.

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Сейчас некомплект личного состава российских оккупационных войск частично покрывается за счет наемников из РФ, что связано с отсутствием достаточного количества добровольцев из местного населения. Также командиры подразделений "1 и 2 АК" скрыто от командования удерживают на службе лиц с криминальным прошлым.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно армия РФ и боевики одновременно провели учения. Оккупационные войска продолжают готовиться к боевым действиям, особенно уделяют внимание артиллеристам.

В то же время за первый месяц 2020 года украинская армия хорошо проредила ряды оккупантов – в январе ВСУ ликвидировали и ранили десятки боевиков.

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