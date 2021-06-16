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Боевики палили из гранатометов. Какая ситуация на Донбассе 16 июня

16 июня 2021 7:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Боевики активизировались на Донбассе, они ударили по ВСУ из противотанкового ракетного комплекса

На Донбассе за прошлые сутки, 15 июня, боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Против украинских военнослужащих боевики в этот раз применили станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, минометы. Также стреляли из противотанкового ракетного комплекса.

Возле каких населенных пунктов было жарко:

  • Новгородское;
  • Южное;
  • Невельское;
  • Новотошковское;
  • Пески.

Также бойцы ВСУ заметили вражеский беспилотник и вовремя его подавили.

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С начала этих суток, 16 июня, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня – вблизи Авдеевки и Зайцевого. К счастью, украинские военные не пострадали.

Напомним, ранее двое украинских военных подорвались в результате взрыва неизвестного взрывного устройства на Донбассе.

Также сообщалось, что Россия угрожает закрыть миссию ОБСЕ на Донбассе. 31 июля истекает срок мандата миссии ОБСЕ на российских пропускных пунктах "Гуково" и "Донецк" – наблюдателей могут выгнать навсегда.

Смотрите также в нашем сюжете, почему боевики не выпускают из т.н. "Л/ДНР" детей в свободную Украину:

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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