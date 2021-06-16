Боевики палили из гранатометов. Какая ситуация на Донбассе 16 июня

На Донбассе за прошлые сутки, 15 июня, боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Против украинских военнослужащих боевики в этот раз применили станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, минометы. Также стреляли из противотанкового ракетного комплекса.
Возле каких населенных пунктов было жарко:
- Новгородское;
- Южное;
- Невельское;
- Новотошковское;
- Пески.
Также бойцы ВСУ заметили вражеский беспилотник и вовремя его подавили.
С начала этих суток, 16 июня, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня – вблизи Авдеевки и Зайцевого. К счастью, украинские военные не пострадали.
Напомним, ранее двое украинских военных подорвались в результате взрыва неизвестного взрывного устройства на Донбассе.
Также сообщалось, что Россия угрожает закрыть миссию ОБСЕ на Донбассе. 31 июля истекает срок мандата миссии ОБСЕ на российских пропускных пунктах "Гуково" и "Донецк" – наблюдателей могут выгнать навсегда.
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