Боевики палили по ВСУ и заминировали территорию – как прошли сутки на Донбассе

Российские наемники стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия – о нарушениях уже знают в ОБСЕ

ВСУ ответили на обстрелы боевиков. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Донбассе за последние сутки, 29 июля, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные открывали ответный огонь.

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Об этом сообщили в Минобороны, ссылаясь на данные пресс-центра ООС.

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Боевики стреляли из минометов 120-го и 82-го калибра, подствольных и крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Возле каких населенных пунктов было жарко:

Широкино;

Водяное;

Шумы;

Пивденне;

Авдеевка;

Золотое-4;

Новотошковское.

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А в районе Зайцевого российские оккупанты дистанционно заминировали территорию минами ПОМ-2.

В результате обстрелов российских наемников наши бойцы не пострадали. ВСУ открывали ответный огонь. Обо всех нарушениях боевиков уже знают представители Миссии ОБСЕ.

С начала этих суток, 30 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, из-за активизации боевиков на Донбассе украинская сторона решает вопрос созыва внеочередных консультаций Трехсторонней контактной группы.

Также ранее в США заявили, что Россия с 2015 года отказывается выполнять Минские соглашения. Ситуация не изменилась и по сей день, поэтому это вызов не только для Украины, но и для западных партнеров.

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Смотрите сюжет "Сегодня" о том, как боевики ранили бойца ВСУ:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией