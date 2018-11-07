Боевики перебросили в Донецк танки и артиллерию: в ООС назвали причину

Сегодня, 11:42

В оккупированный город заехали десятки единиц тяжелой техники, оккупанты готовятся к 11 ноября, считают в штабе Объединенных сил

Российские танки. Фото: архив
Российские танки. Фото: архив

В оккупированном Донецке оккупанты сосредоточили почти три десятка танков и несколько единиц артиллерии, чтобы обеспечить "свободное волеизъявление" на незаконных "выборах". Так прокомментировали в штабе Объединенных сил скопление боевиками тяжелой техники в городе.

Военные напомнили, что, согласно отчету ОБСЕ, 3 ноября в Донецке беспилотник наблюдателей зафиксировал 27 танков Т-72, две 122-мм самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика", одну 152-мм самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С", 32 единицы БМП и шесть бронетранспортеров.

"Сосредотачивать в городе такое количество тяжелой бронетехники, с артиллерией в придачу, оккупантам понадобилось не иначе, как для обеспечения "свободного волеизъявления" граждан "ДНР" во время нелепых псевдовыборов, которые, по указанию Москвы, там собираются устроить 11 ноября", – говорится в сообщении ООС.

Украинская сторона напомнила, что на переговорах в Минске было сделано заявление, что "выборы" в ОРДЛО не соответствуют ни букве, ни духу Минских соглашений.

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Также первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила – Россия в Минске официально заявила, что признает незаконные "выборы" на Донбассе. Своим заявлением Москва выдала мандат на войну против Украины, считает политик.
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"Сегодня"

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