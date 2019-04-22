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Боевики передали Украине 60 заключенных: опубликованы фото

Сегодня, 15:05

Передача Украине заключенных состоялась в городе Счастье

Боевики передали Украине 60 заключенных
Боевики передали Украине 60 заключенных. Фото: Facebook

На Донбассе благодаря проведенным переговорам боевики передали Украине 60 человек, которые на момент оккупации были задержаны или находились в местах заключения на территории Луганской области.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Сейчас в городке Счастье благодаря проведенным переговорам нам передали 60 граждан Украины. В общем нам удалось за период с декабря 2018 года по апрель 2019 переместить с оккупированной части Луганской области 195 граждан Украины", – заявила она.

Также Денисова добавила, что на данный момент уже освобождены из заключения 34 человека.

Напомним, ранее украинский омбудсмен рассказала, как прошла передача осужденных из ОРДЛО в Украину. Также мы писали о том, что Киев требует возврата с оккупированных территорий, а также из России и Крыма, 113 украинцев. В Министерстве юстиции Украины подчеркнули, что россияне своими действиями нарушают нормы международного гуманитарного права.

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Тег Донбасс, передача, заключенные, счастье, Денисова, луганская область

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