Боевики передали Украине 60 заключенных: опубликованы фото
Передача Украине заключенных состоялась в городе Счастье
На Донбассе благодаря проведенным переговорам боевики передали Украине 60 человек, которые на момент оккупации были задержаны или находились в местах заключения на территории Луганской области.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
"Сейчас в городке Счастье благодаря проведенным переговорам нам передали 60 граждан Украины. В общем нам удалось за период с декабря 2018 года по апрель 2019 переместить с оккупированной части Луганской области 195 граждан Украины", – заявила она.
Также Денисова добавила, что на данный момент уже освобождены из заключения 34 человека.
Напомним, ранее украинский омбудсмен рассказала, как прошла передача осужденных из ОРДЛО в Украину. Также мы писали о том, что Киев требует возврата с оккупированных территорий, а также из России и Крыма, 113 украинцев. В Министерстве юстиции Украины подчеркнули, что россияне своими действиями нарушают нормы международного гуманитарного права.
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