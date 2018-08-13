Боевики почти в два раза увеличили число обстрелов, но понесли ощутимые потери

Сегодня, 07:22

Особенно жарко было под Горловкой, Мариуполем и на Светлодарской дуге

Фото: Facebook ОК &quot;Север&quot;
Фото: Facebook ОК "Север"

За прошлые сутки, 12 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако вполне контролируемой. Противник 57 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 12 раз из тяжелого вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из вооружения БМП и противотанковых управляемых ракет. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Золотого (на Луганском направлении); Светлодарска, Луганского, Новолуганского (на Светлодарской дуге); Зайцево, Пивденного, Майорска (под Горловкой); Марьинки, Николаевки, Опытного, Авдеевки (под Донецком); Новотроицкого, Новомихайловки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино (на Мариупольском напрвлении).

Наряду с этим, противник обстрелял из ствольной артиллерии калибра 122 мм защитников Гнутово, а из минометов калибра 120 и 82 мм наши позиции у Крымского, Луганского, Майорска Зайцево, Водяного, Гнутово и Лебединского. В районе Николаевки зафиксирована работа снайперской пары противника.

В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

В течение текущих суток боевики 8 раз открывали огонь по нашим позициям в районах Крымского, Новотошковского, Троицкого, Водяного, Лебединского и Широкино. Один военнослужащий ВСУ получили ранения.

По данным разведки, один оккупант уничтожен, шестеро – получили ранения.

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Напомним, сутками ранее, 11 августа, противник 34 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе – четыре раза из тяжелого вооружения, однако получил ответку и понес потериодин оккупант был уничтожен, двое – получили ранения.

10 августа украинские военные на Донбассе 36 раз попали под обстрелы. Были ранены трое украинских военных.
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Источник:

"Сегодня"

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