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Боевики подбили грузовик ВСУ, есть погибший и раненые: фото

21 мая, 14:49

Сергей Мартынец

Украинские военные дали противнику адекватный ответ, потери боевиков уточняются

На Донбассе боевики усилили обстрелы, что привело к новым потерям в украинской армии. Под минометный огонь попал грузовой автомобиль ВСУ, в результате чего погиб один боец и пострадали еще пятеро. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

Противник в очередной раз нарушил договоренности и ударил из запрещенного вооружения.

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"Сегодня, 21 мая, на Луганщине в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб мужественный украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо – боевые травмы. Пострадавших воинов доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что такие преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными", – заявили в ООС.

Украинские военные дали противнику адекватный ответ, сейчас потери боевиков уточняются.

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На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – потери

Как сообщалось, ситуация на Донбассе в последние несколько дней обострилась. В зоне ООС во время выполнения задания погиб командир батальона полиции "Луганск-1", полковник Сергей Губанов, еще трое бойцов получили тяжелые ранения.

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Также мы писали, что 20 мая на Донбассе в результате снайперского огня боевиков ранен украинский военный вблизи населенного пункта Марьинка.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс грузовик ВСУ боевики ООС

Источник: Сегодня

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