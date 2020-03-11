Боевики подготовили к бою "Грады" и танки: появились тревожные разведданные

Недавно на Донбассе заметили большое скопление "Градов" и пушек боевиков, а теперь стало известно о подготовке тяжелого вооружения к немедленному применению в случае соответствующей команды. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российско-оккупационные войска наращивают инженерное оборудование боевых позиций вдоль линии соприкосновения вглубь временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

При этом проводятся работы по маскировке боевых позиций танков, артиллерийских систем, в т.ч. РСЗО, которые в готовности к немедленному применению находятся в районах вблизи линии соприкосновения на меньших расстояниях, чем это определено Минскими договоренностями об отводе тяжелого вооружения.

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В то же время российские пропагандисты активизировали распространения фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации украинских воинов.

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Как сообщали новости "Сегодня", 10 марта на Донбасс боевики подорвали грузовик ВСУ, в результате чего один боец погиб и еще четверо ранены. Враг ударил из противотанкового ракетного комплекса.

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