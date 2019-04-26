Боевики подготовили шокирующий "сюрприз" для школьников и студентов в "Л/ДНР"

В мае учащихся принудительно отправят на "военные сборы", чтобы в будущем привлечь в войско боевиков

архив.

С оккупированных территорий Донбасса продолжают поступать паспортные новости. Сначала президент РФ Владимир Путин разрешил предоставлять гражданство России жителям ОРДЛО по упрощенной схеме, а теперь сами оккупационные администрации поставили школьниками и студентами неожиданные условия. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупанты ужесточают требования к деятельности средних и высших учебных заведений на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

"В частности, в общеобразовательных школах сдавать выпускные экзамены для получения "свидетельства о среднем образовании" имеют право только ученики, которые оформили т.н. "паспорта гражданина "ДНР/ЛНР". Зарегистрироваться кандидатами на обучение в высших и средних учебных профессионально-технических заведениях разрешено только юношам, которые находятся на воинском учете", – сообщает разведка.

Кроме того, в мае начинается принудительный набор студентов на военные кафедры для обучения по программе военной подготовки сержантов запаса с последующим призывом на военную службу. Таким образом, российское оккупационное командование планирует в течение двух последующих лет полностью укомплектовать сержантами подразделения соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".

Как сообщалось, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

На такие действия последовала жесткая реакция Запада, который призвал Москву отменить данное решение. В свою очередь Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение о паспортах РФ на Донбассе юридически ничтожно и должно быть отменено. В ведомстве акцентировали, что Россия в очередной раз нарушила территориальную целостность Украины.

Как известно, в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

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