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Боевики подтянули артиллерию и снайперов: что происходит на передовой

5 декабря, 05:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

От вражеских снайперов уже пострадал украинский военный

Боевики не только активно укрепляются на передовой, но и подтянули тяжелое вооружение, увеличили количество снайперов и диверсионно-разведывательных групп.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В соединениях и частях оперативной группировки российских оккупационных войск в т.н. ЛНР и ДНР замечена активизация мероприятий оперативной и боевой подготовки. Это связано с началом зимнего периода обучения и проведением недели боевой и мобилизационной готовности.

В то же время на передовых позициях противника увеличено количество диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар с целью проведения диверсий в "серой зоне", осуществления обстрелов для провоцирования ответного огня, а также нанесения потерь силам ВСУ.

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Кроме того, на отдельных направлениях оккупанты продолжают удерживать артиллерийские системы и минометы вблизи передовой с нарушением договоренностей по отводу вооружения и военной техники.

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Как сообщали новости "Сегодня", 4 декабря на Донбассе снайпер боевиков ранил военного, а также применил тяжелое вооружения.

Видео: Сегодня

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Донбасс разведка боевики артиллерия снайпера

Источник: Сегодня

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