Боевики подтянули артиллерию и снайперов: что происходит на передовой

Боевики не только активно укрепляются на передовой, но и подтянули тяжелое вооружение, увеличили количество снайперов и диверсионно-разведывательных групп.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В соединениях и частях оперативной группировки российских оккупационных войск в т.н. ЛНР и ДНР замечена активизация мероприятий оперативной и боевой подготовки. Это связано с началом зимнего периода обучения и проведением недели боевой и мобилизационной готовности.
В то же время на передовых позициях противника увеличено количество диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар с целью проведения диверсий в "серой зоне", осуществления обстрелов для провоцирования ответного огня, а также нанесения потерь силам ВСУ.
Кроме того, на отдельных направлениях оккупанты продолжают удерживать артиллерийские системы и минометы вблизи передовой с нарушением договоренностей по отводу вооружения и военной техники.
Как сообщали новости "Сегодня", 4 декабря на Донбассе снайпер боевиков ранил военного, а также применил тяжелое вооружения.
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