Боевики подтянули на передовую танки и специальные российские разведстанции

Тем временем из России на оккупированные территории продолжают заводить боевую технику

На Донбассе боевики подтянули на передовую тяжелую технику, а также применяют специальное российское оборудование, которое помогает наводить артиллерию и снайперов на цели.

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Об это сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российско-оккупационные войска на отдельных направлениях на передовой с нарушением договоренностей по отводу тяжелого вооружения продолжают размещать 120-мм минометы, 122-мм самоходные артиллерийские установки и танки. А вот прячут они их в гражданских промышленных объектах и здания сельскохозяйственного назначения.

Также противник усиливает свою систему наблюдения на передовых позициях с использованием переносных малогабаритных радиолокационных станций наземной разведки российского производства, которые используются для целеуказания снайперским и артиллерийским расчетам.

Кроме того, на оккупированную территорию из России продолжают завозить боевую технику после ремонта на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях разведка засекла использование боевиками беспилотников для нанесения ударов с воздуха, а также как боевики минируют позиции ВСУ специальным оборудованием.

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