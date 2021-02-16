Боевики подтянули на передовую танки и специальные российские разведстанции

На Донбассе боевики подтянули на передовую тяжелую технику, а также применяют специальное российское оборудование, которое помогает наводить артиллерию и снайперов на цели.
Об это сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Российско-оккупационные войска на отдельных направлениях на передовой с нарушением договоренностей по отводу тяжелого вооружения продолжают размещать 120-мм минометы, 122-мм самоходные артиллерийские установки и танки. А вот прячут они их в гражданских промышленных объектах и здания сельскохозяйственного назначения.
Также противник усиливает свою систему наблюдения на передовых позициях с использованием переносных малогабаритных радиолокационных станций наземной разведки российского производства, которые используются для целеуказания снайперским и артиллерийским расчетам.
Кроме того, на оккупированную территорию из России продолжают завозить боевую технику после ремонта на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях разведка засекла использование боевиками беспилотников для нанесения ударов с воздуха, а также как боевики минируют позиции ВСУ специальным оборудованием.
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