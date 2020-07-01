Боевики подтянули на скрытые позиции артиллерию: где засекли технику

Недавно на Донбассе уже было замечено скопление техники боевиков, а теперь снова заметили запрещенное вооружение на скрытых огневых позициях.
Об этом сообщает Главное управление разведки, передает Минобороны Украины.
Военные отмечают, что командование российско-оккупационных войск продолжает осуществлять мероприятия, которые не допускают стабилизации обстановки на передовой.
"В частности, с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения на скрытых огневых позициях размещены самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122-мм гаубицы Д-30 на Северодонецком, Авдеевском, Бахмутском, Торецком и Мариупольском направлениях", – говорится в сообщении ведомства.
В разведке отметили, что для повышения эффективности применения своей артиллерии оккупанты увеличили количество корректировщиков огня на передовых позициях и интенсивность применения беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, согласно последним данным штаба Объединенных сил, на Донбассе боевики усилили обстрелы. 29 июня противник 12 раз атаковал наши позиции, применив при этом и минометы, и ракетные комплексы.
Как сообщали новости "Сегодня", мы показывали уникальные снимки, как Россия перебрасывает технику на Донбасс. Волонтеры-разведчики установили участок границы, где Россия незаконно вторгается в Украину.
Смотрите также видео, как недавно украинские военные на Донецком направлении сравняли с землей позицию боевиков:
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