Боевики понесли нелепые потери: что произошло в "Л/ДНР"

Оккупанты решили разобрать мину, но в какой-то момент что-то пошло не так

На Донбассе боевики понесли небоевые потери из-за неаккуратного пользования запрещенной российской противопехотной миной ПОМ-2. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" ВСУ.

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Военные отметили, что украинская армия четко соблюдает режим прекращения огня. Но боевикам оказалось достаточно взять в неумелые руки мину, и она взорвалась.

"В районе населенного пункта Сокольники, находящегося на временно оккупированной территории, "проявляя чудеса инженерной осведомленности" и осуществляя конструктивные изменения в противопехотной мине ПОМ-2, которая запрещена Оттавской конвенцией, оккупационные войска понесли потери среди личного состава: двое оккупантов погибли, один – ранен", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", за март боевики понесли большие потери, причем большинство из них – небоевые.

Тем временем Украина созывает экстренное заседание по Донбассу из-за эскалации ситуации на фронте и наращивания войск РФ вблизи границ.

Видео: Сегодня

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