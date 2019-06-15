Боевики понесли потери на Донбассе, но продолжают нарушать "тишину"

С начала суток ВСУ уже четыре раза попали под обстрелы

Фото: AFP

К ночи минувших суток, 14 июня, боевики усилили обстрелы Вооруженных сил Украины на Донбассе, которые были атакованы 24 раза, в том числе шесть раз – из запрещенных минскими соглашениями вооружений: 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм.

В частности, как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, враг обстреливал позиции ВСУ под населенными пунктами Марьинка (пять раз), Павлополь (два раза), Красногоровка, Гнутово, Водяное (дважды), Лебединское, Пищевик, Тарамчук, Широкино, Южное (трижды), Попасна, Новгородское, Золотое-4, Станица Луганская (трижды).

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружений, не противоречащих Минским договоренностям. По данным разведки 14 июня один оккупант был уничтожен", – заявили в ООС.

В то же время, с начала текущих суток ВСУ уже были атакованы четыре раза: в районе Лебединского, Авдеевки и дважды около Станицы Луганской.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – констатируют военные.

Напомним, что накануне боевики из артиллерии накрыли населенный пункт Марьинка в Донецкой области, в результате чего пострадали четверо гражданских, в том числе и 9-летняя девочка.

Мы также писали, что при обустройстве своих передовых позиций в районе Марьинки украинские бойцы обнаружили и обезвредили более 40 российских противопехотных мин, которые запрещены Оттавской конвенцией.

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