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Боевики поплатились за гибель украинского военнослужащего на Донбассе

Сегодня, 07:19

Двое российских наемников уничтожены, еще трое – ранены

Военные попали под обстрел. Фото: Facebook Пресс-служба Минобороны.
Военные попали под обстрел. Фото: Facebook Пресс-служба Минобороны..
Боевики поплатились за гибель украинского военнослужащего на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg Донбасс Двое российских наемников уничтожены, еще трое - ранены

За минувшие сутки, 25 февраля, пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. В результате обстрелов один боец ВСУ погиб, еще один ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"25 февраля российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник трижды применил артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра, потратив 85 снарядов и мин", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе действия оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм вели огонь в районе Лебединского, а из минометов калибра 120 мм – вблизи села Водяное.

Кроме того, в полосе действия оперативно-тактической группировки "Север" враг бил из гранатометов различных систем в районе населенного пункта Луганск, а из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи Новотошковского. Стрелковое оружие боевики применили в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Новоалександровка и Новгородское.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств, не запрещенных минского договоренностями. По данным разведки, 25 февраля двух оккупантов уничтожено и трое ранены", – рассказали в ООС.

Напомним, накануне пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции украинских военных, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. В результате обстрелов один боец ВСУ погиб, двое – ранены. В то же время, стало известно, что 24 февраля на Донбассе снайпер ВСУ уничтожил боевика "Остапа",  которым оказался предатель Украины из Докучаевска Андрей Остапов.

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Тег Донбасс, боевики, обстрелы, потери ВСУ, ООС, потери боевиков

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