Боевики пошли на штурм на Донбассе: появились подробности

Боевики попытались штурмовать позиции наших военных в Донецкой области. Об этом сообщает фонд помощи армии "Повернись живим" со ссылкой на украинских военных.

Инцидент произошел в районе Павлополя.

"Более десятка штурмовиков боевиков пытались незаметно подобраться к нашим позициям – хотели взять их с боем. Благодаря тепловизионной оптике мы увидели и остановили врага", – рассказал один из морских пехотинцев.

По словам военного, наши бойцы подпустили врага на максимально близкое расстояние, а затем устроили засаду. Одного из боевиков удалось ликвидировать, другие получили ранения и скрылись.

"Теперь у нас есть новый трофейный пулемет", – отметил морпех.

Напомним, на Донбассе боевики фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие.

"Уже в час ночи враг нарушил договоренности Трехсторонней контактной группы о полной приверженности всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня. Так, в районе населенного пункта Счастье противник в течение полутора часов вел огонь в сторону наших позиций из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, на рассвете минометы калибром 82-мм враг применил по защитникам Троицкого", – рассказали в Штабе.

По состоянию на утро понедельника, 5 марта, зафиксированы два обстрела наших позиций. По предварительной информации, в результате вражеского огня никто из украинских военных не пострадал.