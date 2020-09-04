Тишина на Донбассе: в ООС сообщили хорошую новость о перемирии

Предыдущий день, 3 сентября, стал первым за долгое время на Донбассе, когда боевики полностью соблюдали объявленное в июле перемирие – Объединенные силы не зафиксировали ни одного обстрела своих позиций.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским защитниками. Подразделения из состава Объединенных сил, добросовестно выполняя задачи по назначению, придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", – констатируют военные.
Как отмечается, с начала новых суток, то есть 4 сентября, ни на одном участке фронта также не было обстрелов, несмотря на что украинские защитники готовы мгновенно отреагировать на изменения ситуации на линии боевых действий.
Боевых потерь и ранений за вчерашний день и с начала нынешнего нет.
Стоит отметить, что, хотя из-за уменьшения количества обстрелов, в рядах ВСУ резко снизилось количество боевых ранений, недавно двое военнослужащих из состава Объединенных сил пострадали во время тушения пожара в Луганской области. А в августе двое других подорвались на мине.
Напомним, что на недавнем заседании Трехсторонней контактной группы, которое проходило в видеоформате, были согласованы еще четыре участка разведения сил и средств на Донбассе.
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