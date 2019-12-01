Боевики придумали способ, как скрыть свои обстрелы от беспилотников ОБСЕ

Противник не просто мониторит воздушное пространство, но и придумал спецсигнал

/ Фото: Минобороны РФ

Российское командование усилило мониторинг беспилотников ОБСЕ, чтобы вовремя скрывать вооруженные провокации боевиков на передовой. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, командование ВС РФ принимает меры для повышения уровня сокрытия применения сил и средств соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".

В частности, противником усовершенствована система наблюдения воздушного пространства и доведение сигналов оповещения командирам подразделений о применении беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ с целью безотлагательного усиления режима маскировки, прекращение огня и ограничения перемещения вооружения и военной техники.

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Таким образом противником обеспечивается скрытность обстрелов позиций подразделений Объединенных сил и провоцирование наших воинов на открытие ответного огня с целью дискредитации.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях стало известно о махинации боевиков с отводом вооружения на Донбассе. Противник придумал способ, как обмануть ОБСЕ и оставить боеспособные силы на передовой.

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Также мы писали, что командование ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях как полигон для подготовки в боевых условиях личного состава подразделений специального назначения и испытания новых образцов вооружения. Стало известно, что Россия перебросила на Донбасс спецназ с особым заданием.

А тем временем на днях на Донбассе прошли масштабные танковые учения. В этот раз резерв Объединенных сил тренировался работать быстро и взаимодействовать с другими подразделениями. Смотрите видео, как тренировались военные:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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