Боевики применили новейшие российские снаряды "Краснополь": появились фото
Данный тип боеприпасов изготавливается российским предприятием "Калашников"
Россия продолжает использовать Донбасс в качестве полигона для экспериментов нового вооружения. 5 апреля боевики обстреляли позиции украинских военных новейшими российскими артиллерийскими боеприпасами "Краснополь". Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
Сообщается, что на днях противник совершил обстрел позиций ВСУ из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм. Найденные на месте попадания остатки боеприпасов указывают на то, что это были управляемые 152-мм артиллерийские снаряды "Краснополь".
"Снаряды данного типа состоят на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ, а серийное производство осуществляется концерном "Калашников". Оккупанты, сознательного нарушая условия Минских договоренностей, вновь продемонстрировали свои преступные намерения по использованию нашей территории в качестве военного полигона для испытания и демонстрации разработок российского военно-промышленного комплекса", – говорится в сообщении военных.
Напомним, применение боевиками высокоточных снарядов "Краснополь" уже фиксировалось в феврале этого года. Боеприпас корректируется с помощью лазера, а с помощью реактивного двигателя может лететь еще дальше.
Как сообщал сегодня штаб Объединенных сил, 8 апреля на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 40 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм и 31 минометная мина калибра 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий потери были и у сил ООС, однако ВСУ жестко отомстили за смерть побратима.
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