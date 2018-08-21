Боевики применили тяжелое вооружение на Донбассе: ранен военнослужащий

На Донбассе с начала дня пророссийские боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, ранен боец ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, дважды – с применением тяжелого вооружения", – говорится в сообщении.

В частности, боевики открывали прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям в районах населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Чермалык и Лебединское. А в ходе обстрелов в районах Авдеевки и Чермалыка российские наемники применили минометы калибром 82 мм.

"В результате боевых действий один наш защитник получил ранения", – сообщили в пресс-центре, отметив, что ситуация в районе проведения операции находится под контролем Объединенных сил.

Напомним, за прошедшие сутки, 20 августа, боевики 23 раза открывали огонь по позициям украинской армии на Донбассе, в том числе с применением запрещенного вооружения.

А 19 августа противник 20 раз открывал огонь по позициям наших войск, однако ВСУ хорошо проучили боевиков и заставили в два раза снизить число обстрелов.