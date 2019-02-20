Боевики применили высокоточные снаряды "Краснополь": ВСУ показали доказательства

Боеприпас корректируется с помощью лазера, а с помощью реактивного двигателя может лететь еще дальше

Боевики применили высокоточные снаряды "Краснополь": ВСУ показали доказательства 2019-02-20T16:09:15+02:00 Донбасс Боеприпас корректируется с помощью лазера, а с помощью реактивного двигателя может лететь еще дальше















Оккупационные войска на Донбассе применили высокоточные артиллерийские боеприпасы "Краснополь", когда обстреливали позиции украинской армии и жилые кварталы населенных пунктов, сообщает Министерство обороны.

В штабе Объединенных сил отмечают, что было зафиксировано три случая применения такого боеприпаса, причем били боевики как по украинской армии, так и по мирным жителям.

"Факт первого применения боеприпасов типа "Краснополь" зафиксировано 23 июня 2018 по позициям подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное. Второй случай зафиксирован 12 февраля 2019 во время обстрела позиций одной из бригад Объединенных сил в районе Широкино. Третий раз противник применил эти боеприпасы 14 февраля 2019 во время обстрела населенного пункта Новолуганское, в результате чего полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Во всех трех случаях в местах разрывов найдены характерные обломки указанного боеприпаса", – рассказали в ООС.

Как сообщила украинская разведка, партия высокоточных артиллерийских боеприпасов типа "Краснополь" и приборов для их наведения на цель поступила в отдельную артиллерийскую бригаду "Кальмиус" 1-й АК в мае 2018 года.

"Краснополь" – корригированный артиллерийский снаряд калибра 152 мм. Предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Коррекция осуществляется аэродинамическими рулями на конечном участке полета лазерной меткой на цели. Для увеличения дальности стрельбы имеет реактивный двигатель или донный газогенератор.

Как сообщалось, 19 февраля боевики обострили ситуацию на Донбассе. Российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 15 раз применили запрещенное "Минском" оружие. Боевики в общем израсходовали 387 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм. С начала текущего года это – самое большее применение противником средств огневого поражения.

Также мы писали, что на Донбасс прибыла сенатор США. Джонни Эрнст с американской делегацией встретил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев и показал доказательства российской агрессии.

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