Боевики применили запрещенное оружие на Донбассе: один военнослужащий погиб, двое ранены

На Донбассе боевики 18 раз обстреляли украинские позиции и применили запрещенное минскими соглашениями оружие. Один боец ВСУ погиб, двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив на отдельных направлениях вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм., Вооружения БМП, различных типов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, под обстрел попали позиции в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Авдеевка, Невельске, Красногоровка, Гранитное, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Широкино. В районах населенных пунктов Красногоровка и Гранитное боевики открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел. К сожалению, в течение дня один военнослужащий погиб и двое были ранены", – рассказали в ООС.

За прошлые сутки, 23 августа, боевики 42 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе трижды из запрещенного "Минском" вооружения. В результате боевых действий погибло пятеро защитников Украины, еще семеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.