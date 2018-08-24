Боевики применили запрещенное оружие на Донбассе: один военнослужащий погиб, двое ранены

Сегодня, 19:50

Российские наемники 18 раз обстреляли позиции ВСУ

Фото: архив
Фото: архив

На Донбассе боевики 18 раз обстреляли украинские позиции и применили запрещенное минскими соглашениями оружие. Один боец ВСУ погиб, двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив на отдельных направлениях вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм., Вооружения БМП, различных типов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, под обстрел попали позиции в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Авдеевка, Невельске, Красногоровка, Гранитное, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Широкино. В районах населенных пунктов Красногоровка и Гранитное боевики открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел. К сожалению, в течение дня один военнослужащий погиб и двое были ранены", – рассказали в ООС.

За прошлые сутки, 23 августа, боевики 42 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе трижды из запрещенного "Минском" вооружения. В результате боевых действий погибло пятеро защитников Украины, еще семеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Донбасс, боевики, раненые, обстрелы, погибший, военнослужащий, ООС

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики применили запрещенное оружие на Донбассе: один военнослужащий погиб, двое ранены". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Отечественный противотанковый ракетный комплекс. Фото: "Укроборонпром"

Не уступают Javelin: эксперт объяснил, почему бойцам ООС нужно дать новейшие ПТРК "Скиф" и "Корсар"

Сегодня, 04:20

Валентин Бадрак раскритиковал провалы со снабжением украинских военных

Донбасс

Фото: пресс-центр ООС

Из-за постоянных обстрелов прекращено функционирование КПВВ "Майорское" – штаб ООС

Сегодня, 01:18

Граждан просят учесть эту информацию при планировании своих поездок
Загрузка...

Донбасс

Фото: пресс-центр ООС

На Донбассе боевики обстреляли КПВВ "Майорское"

Вчера, 18:44

Российские наемники применили снайперские винтовки

Донбасс

Фото: facebook.com/odalug

Бой длился пять часов: на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих

Вчера, 14:23

Семеро бойцов ВСУ получили ранения
Загрузка...