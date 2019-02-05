Боевики применили запрещенное вооружения на Донбассе: погиб боец ВСУ, еще один – ранен

Оккупанты также понесли серьезные потери - уничтожены шестеро российских наемников

Военные попали под обстрел. Фото: Facebook Пресс-служба Минобороны..

Боевики применили запрещенное вооружения на Донбассе: погиб боец ВСУ, еще один – ранен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg 2019-02-05T07:19:00+02:00 Донбасс Оккупанты также понесли серьезные потери - уничтожены шестеро российских наемников

За минувшие сутки, 4 февраля, на Донбассе пророссийские боевики восемь раз обстреляли украинские позиции., в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. В ходе боевых действий погиб боец ВСУ, еще один ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"4 февраля российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе четыре раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм. и автоматических гранатометов в районе Опытного, а из стрелкового оружия – в районе Невельского.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг из минометов калибра 82 мм. гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вел огонь в районе хутора Свободный, а из гранатометов – в районе Новолуганского. А из минометов калибра 82 мм были обстреляны позиции в районе поселка Крымское.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 4 февраля, шесть оккупантов уничтожены и четверо получили тяжелое ранение", – рассказали в ООС.

Ранее командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что войска РФ на границе приводятся в боеготовность и могут напасть. Об этом свидетельствуют разведданные и поведение российских военных. Также увеличивается количество войск и враг усиливает разведку.

Кроме того, украинские военные сообщили, что на передовой боевики активно применяют запрещенное лазерное оружие. Сначала бойцы фиксировали применение лазерного оружия время от времени, а теперь почти каждую ночь на вражеских позициях видны внезапные зеленые вспышки. Вскоре выяснилось, что боевики используют против них специальный боевой лазер.

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