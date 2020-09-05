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Боевики притихли: что происходит на Донбассе

5 сентября, 07:36

Денис Беспалов Денис Беспалов

На провокации врага украинские защитники огонь в ответ не открывали

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. Украинские защитники продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению. Об этом сообщает пресс-штаб ООС.

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"За прошедшие сутки, 4 сентября, был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи населенного пункта Авдеевка противник совершил одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей – из стрелкового оружия. На провокации врага наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил нет", – говорится в сообщении.

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Как сообщается, с начала текущих суток, 5 сентября на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

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"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, хотя из-за уменьшения количества обстрелов в рядах ВСУ резко снизилось число боевых ранений, недавно двое военнослужащих из состава Объединенных сил пострадали во время тушения пожара в Луганской области. А в августе двое других подорвались на мине.

Напомним, что на недавнем заседании Трехсторонней контактной группы, проходившем в видеоформате, были согласованы еще четыре участка разведения сил и средств на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ режим прекращения огня ООС

Источник: Сегодня

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