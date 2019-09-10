Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе

Информации о наличии или отсутствии потерь в рядах ВСУ вследствие обстрелов боевиками нет

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В течение текущих суток боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил во вторник вечером.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сводке, опубликованной во вторник вечером на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

При этом в сообщении пресс-центра отсутствует информация о наличии или отсутствии потерь в рядах ВСУ вследствие обстрелов боевиками.

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Согласно информации, боевики с начала суток совершили 4 обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку от н. п. Богдановка с направления Петровского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска – из стрелкового оружия; неподалеку от Авдеевки с направления Минерального – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Водяного с направлению Ужовки – из стрелкового оружия.

Еще три обстрела украинских позиций боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку от Катериновки с направления Молодежного – из автоматического гранатомета; вблизи Крымского с направления Жолобка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку от Новозвановки с направления Калиновой – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 9 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий получил боевое ранение.

8 сентября на Донбассе пророссийские боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий получил боевую травму.

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