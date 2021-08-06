Боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя

Российские наемники палили по ВСУ из противотанковых гранатометов, пулеметов и артиллерийских систем

Боевики атаковали, а ВСУ соблюдали договоренности. Коллаж "Сегодня"

За прошлые сутки, 5 августа, боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины. Они тяжело ранили местного жителя, разрушили дом и частное авто.

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Об этом сообщили в Минобороны, ссылаясь на данные пресс-центра ООС.

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Незаконные вооруженные формирования использовали против ВСУ ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, артиллерийские системы 122-го калибра.

Возле каких населенных пунктов стреляли:

Авдеевка;

Галициновка;

Пивденне;

Водяное;

Золотое-4;

Новотошковское;

Красногоровка.

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Отмечается, что противник открывал огонь по окраине Галициновки. В результате повреждены сельскохозяйственные угодья и дорога. Также боевики обстреляли сам населенный пункт Красногоровка. В результате местный житель тяжело ранен, повреждено жилая пятиэтажка и гражданский автомобиль.

Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала этих суток, 6 августа, нарушений режима прекращения огня не было.

Более года назад, 27 июля вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. О нем договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Согласно ему, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор и ранили мирного жителя. В частности, российские наемники обстреляли частный сектор в Опытном и Марьинке, местный житель пострадал. Военные ВСУ открывали огонь в ответ.

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Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией