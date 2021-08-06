Українська
$ 26,94
31,9
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя

6 августа 2021 7:30

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Российские наемники палили по ВСУ из противотанковых гранатометов, пулеметов и артиллерийских систем

Боевики атаковали, а ВСУ соблюдали договоренности. Коллаж "Сегодня"

Боевики атаковали, а ВСУ соблюдали договоренности. Коллаж "Сегодня"

За прошлые сутки, 5 августа, боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины. Они тяжело ранили местного жителя, разрушили дом и частное авто.

Реклама

Об этом сообщили в Минобороны, ссылаясь на данные пресс-центра ООС.

Читайте также: "Донбасс никогда не будет русским": Зеленский дал совет жителям "Л/ДНР"

Незаконные вооруженные формирования использовали против ВСУ ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, артиллерийские системы 122-го калибра.

Возле каких населенных пунктов стреляли:

  • Авдеевка;
  • Галициновка;
  • Пивденне;
  • Водяное;
  • Золотое-4;
  • Новотошковское;
  • Красногоровка.
Реклама

Отмечается, что противник открывал огонь по окраине Галициновки. В результате повреждены сельскохозяйственные угодья и дорога. Также боевики обстреляли сам населенный пункт Красногоровка. В результате местный житель тяжело ранен, повреждено жилая пятиэтажка и гражданский автомобиль.

Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.

В тренде
Бесплатный проезд и билеты в кино. В Днепре придумали "плюшки" вакцинированным жителям
Жители Днепра, получившие две прививки, могут рассчитывать на скидки в кинотеатрах. Коллаж "Сегодня"

С начала этих суток, 6 августа, нарушений режима прекращения огня не было.

Более года назад, 27 июля вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. О нем договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Согласно ему, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор и ранили мирного жителя. В частности, российские наемники обстреляли частный сектор в Опытном и Марьинке, местный житель пострадал. Военные ВСУ открывали огонь в ответ.

Реклама

Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

На Донбассе активизировались боевики: где вчера было жарко
На Донбассе активизировались боевики: где вчера было жаркоДонбасс
Новый главнокомандующий ВСУ не пустил Разумкова в зону ООС: что произошло
Новый главнокомандующий ВСУ не пустил Разумкова в зону ООС: что произошлоУкраина
На КПВВ на Донбассе появится бесплатный транспорт: что известно
На КПВВ на Донбассе появится бесплатный транспорт: что известноДонбасс
У боевиков снова большие потери, но ВСУ тут ни при чем: что произошло в
У боевиков снова большие потери, но ВСУ тут ни при чем: что произошло в "Л/ДНР"Донбасс
На Донбассе к военным не пускают чиновников: Залужный назвал причину
На Донбассе к военным не пускают чиновников: Залужный назвал причинуДонбасс
Год
Год "перемирия" на Донбассе: сколько погибло украинских военныхДонбасс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять