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На Донбассе боевики продолжают провоцировать ВСУ. Где стреляли

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
3 сентября, 09:32
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Обстрелы со стороны боевиков не прекращаются. К счастью, погибших среди бойцов ВСУ нет
Боевики продолжают нарушать перемирие. Фото: коллаж "Сегодня"
Боевики продолжают нарушать перемирие. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 2 сентября, они пять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Где стреляли

  • Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • В районе Новомихайловки российско-оккупационные войска осуществляли обстрел из минометов 120-го калибра.
  • Возле Красногоровки противник применял артиллерию калибра 100-мм.
  • Вблизи населенного пункта Новотошковское оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
  • В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.

В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

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С начала текущих суток, 3 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что боевики не успокоились даже на День Независимости. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

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Также напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

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