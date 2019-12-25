Боевики продолжают стрелять из запрещенного оружия: в штабе рассказали подробности

/ Фото: Минобороны РФ

С начала суток 25 декабря боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня 8 раз. Они обстреляли позиции украинских бойцов из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 25 декабря, вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в сводке.

Так, три обстрела украинских позиций зафиксировали в районе оперативно-тактической группировки "Восток": дважды вблизи Красногоровки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с поселком Невельское – из миномета калибра 120 мм.

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"Пять обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Крымским – из стрелкового оружия; четыре раза вблизи населенного пункта Луганское – из минометов калибра 120 мм – 17 мин, 82-мм минометов – 17 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", – добавили в штабе.

Напомним, что 23 декабря боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В рядах ВСУ обошлось без потерь.

А сутками ранее боевики восемь раз обстреляли украинские позиции. Тогда один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения.

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