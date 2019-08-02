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Боевики пять раз нарушили запрет на использование оружия

Сегодня, 20:40

Боевики обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов и пулеметов

/ Фото: Сегодня

Боевики пять раз нарушили запрет на использование оружия https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Донбасс Боевики обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов и пулеметов

Боевики 2 августа осуществили пять обстрелов позиций операции объединенных сил. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении ОСС в Facebook.

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"На протяжении суток враг пять раз нарушил запрет на использование какого-либо оружия. Потерь с украинской стороны не зафиксировано", – говорится в сообщении.

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Враг обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – четыре обстрела.

Как сообщали новости "Сегодня", в Генштабе оценили "хлебное перемирие" на Донбассе. Генерал Руслан Хомчак не считает срывом договоренностей ежедневные обстрелы боевиками позиций ВСУ, он отметил, что с 21 июля (когда вступил в действие режим прекращения огня) не погиб ни один украинский воин.

Кроме того, на днях в Минске пришли к новым договоренностям по Донбассу. Трехсторонняя контактная группа договорилась разминировать территорию у моста в Станице Луганской и активизировать работу по поиску пропавших без вести.

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Донбасс боевики обстрел потери боевики Донбасса ООС

Источник: Сегодня

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