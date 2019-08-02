Боевики пять раз нарушили запрет на использование оружия

Боевики 2 августа осуществили пять обстрелов позиций операции объединенных сил. Потерь среди украинских военнослужащих нет.
Об этом говорится в сообщении ОСС в Facebook.
"На протяжении суток враг пять раз нарушил запрет на использование какого-либо оружия. Потерь с украинской стороны не зафиксировано", – говорится в сообщении.
Враг обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – четыре обстрела.
Как сообщали новости "Сегодня", в Генштабе оценили "хлебное перемирие" на Донбассе. Генерал Руслан Хомчак не считает срывом договоренностей ежедневные обстрелы боевиками позиций ВСУ, он отметил, что с 21 июля (когда вступил в действие режим прекращения огня) не погиб ни один украинский воин.
Кроме того, на днях в Минске пришли к новым договоренностям по Донбассу. Трехсторонняя контактная группа договорилась разминировать территорию у моста в Станице Луганской и активизировать работу по поиску пропавших без вести.
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