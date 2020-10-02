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Боевики пытались устроить пожар на Донбассе: военные показали видео

2 октября, 16:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Противник, пользуясь режимом тишины, спокойно поджигает сухую траву

Боевиков уже обвиняли в поджоге леса, а теперь появилось видео, на котором отчетливо видно, как они поджигают сухую траву и провоцируют пожар.

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Об этом сообщает в Facebook волонтерский фонд "Вернись живым".

Военные засняли на видео, как противник, пользуясь режимом тишины, спокойно поджигает сухую траву и она довольно быстро начинает сильно гореть.

"Это видео нам предоставили военные одной из бригад, которая сейчас выполняет боевые задачи на Луганщине. На нем отчетливо видно, как террорист российско-оккупационных войск поджигает сухую траву неподалеку позиций украинских бойцов … Сколько таких умышленных поджогов было по всей передовой – неизвестно. К тому же враг использовал трассирующие пули. Поэтому Луганщина пылает уже третий день", – говорится в сообщении.

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Видео: facebook.com/backandalive

Как рассказывал в эфире телеканала "Украина 24" спикер Операции объединенных сил Виктор Шубец, в масштабных пожарах в Луганской области виноваты боевики, которые использовали зажигательные патроны. По его словам, боевики ориентировались на ветер, который дул в сторону свободной территории Украины.

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В Луганской области уже два дня горят леса и вместе с ними села. Наиболее сложная обстановка наблюдается вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов. Там в зону поражения попал 31 населенный пункт. Премьер-министр Денис Шмыгаль во время поездки в регион сообщил о восьми погибших и 17 пострадавших. По его словам, от огня пострадали около 400 домов. Смотрите видео, как выглядит охваченная огнем Луганская область.

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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поджог Донбасс боевики трава пожар

Источник: Сегодня

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