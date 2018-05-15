Боевики пытались вытеснить ВСУ с позиций, но получили качественную "ответку" и понесли потери

Сегодня, 07:53

Бойцы операции Объединенных сил не понесли потерь в течение минувших суток

Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС

За прошедшие сутки, 14 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась. Об этом сообщили в штабе ООС.

Российско-оккупационные войска 42 раза нарушали режим прекращения огня, из них 11 – применяли запрещенные минскими договоренностями минометы. Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

На Луганщине, в районах населенных пунктов Троицкое, Новозвановка, Золотое враг вел беспокоящие огонь пытаясь спровоцировать огонь Украинский воинов в ответ.

На Донецком направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Железное, Новгородское, Шахта Бутовка. Усилия российско-оккупационные войска были напрасными. Оборонительные рубежи украинских подразделений остались неизменными.

"За минувшие сутки из состава Объединенных сил погибших и раненых нет. По данным разведки, потери противника составили 1 убитый и 3 раненых", – сообщили в штабе ООС.

В течение текущих суток, 15 мая, зафиксировано 7 случаев открытия огня оккупантами из стрелкового оружия по нашим позициям с целью спровоцировать ответный огонь.

Напомним, по состоянию на утро 14 мая боевики 63 раза открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое украинских бойцов получили осколочные ранения.

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю на Донбассе у ВСУ и боевиков большие потери. 
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"Сегодня"

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