Боевики пытаются подойти ближе к позициям ООС в Песках

Вражеская тактика почти не меняется, вечером и на рассвете боевики открывают огонь

Боевики на Донбассе начали себя более дерзко вести, особенно возле позиций ООС у поселка Пески. Противник здесь настолько близко, что даже выстрел из крупнокалиберного пулемета звучит, как пушечный. Вражекая тактика почти не меняется – вечером и на рассвете боевики открывают огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, часто – из тяжелых минометов. Боеприпасов при этом – не жалеют.

"В последнее время любимая тактика боевиков – это стрельба из ПТУР, даже по людям. Именно по позициям. Я думаю, что выгоднее потратить ПТУР, чем потерять человека", – говорят украинские защитники.

Но приближаться к позициям ООС враг не рискует. Даже под прикрытием густой растительности. Бойцы говорят - несколько раз боевики пытались передвинуть свои позиции ближе, но получили жесткий отпор.

"Копают окопы, бывает, находят в себе смелость вырывать траву перед бойницей, перед окопами. Но наши военнослужащие не дают им прорываться вперед, прокапывать окопы, не дают строить блиндажи", – отмечают военнослужащие ВСУ.

Через неделю на Донбассе должно начаться очередное перемирие. И хотя бойцы не слишком в него верят, но все же надеются, что, хотя бы на некоторое время в Песках станет спокойнее.

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