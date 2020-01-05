Боевики рано утром накрыли ВСУ минометным огнем: в СЦКК выступили с заявлением

На Донбассе сегодня утром боевики пустили в ход запрещенное Минскими соглашениями вооружения – обстреляли позиции украинской армии из минометов. Об этом сообщает украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
Военные отмечают, что противник очередной раз нарушил режим прекращения огня на фронте.
"Сегодня, 5 января, с 6.10 до 6.30 враг совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное минометами калибра 82 мм (8 мин), которые в соответствии с Минскими договоренностями должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения", – говорится в заявлении.
В СЦКК также призвали вооруженные формирования Российской Федерации прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей.
Как сообщали новости "Сегодня", 4 января боевики четыре раза атаковали позиции украинской армии, при этом отрывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также стало известно о новых потерях ВСУ.
А тем временем в сети появились фото посленовогоднего Донецка. В первый день 2020 года жители оккупированного города не сильно горели желанием идти на улицу и праздновать.
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