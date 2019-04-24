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Боевики сбрасывают гранаты с беспилотников на позиции украинских бойцов в Марьинке

Сегодня, 21:41

По словам бойцов, бомбардировки происходят почти ежедневно, по несколько раз


На фронте без потерь. Впрочем, с начала суток боевики 10 раз нарушали режим тишины. Шесть раз применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы, сообщает штаб Объединенных сил. На армейские позиции в Марьинке с беспилотников противник сбрасывает гранаты. Корреспондент "Сегодня" Алексей Кашпоровський воочию увидел последствия этих атак.

Полуразрушенные дома, сотни тюльпанов и чистые, но почти пустые улицы. Здесь быстро понимаешь: гулять по окрестностям Марьинки – не слишком удачная идея.

Вот этот террикон называется Крокодил, и там расположены наблюдательные посты боевиков. Шахта, с нарисованным желто-голубым флагом также находится под контролем противника. Оттуда вражеские снайперы могут попасть фактически в любую точку в Марьинке. Поэтому на открытых участках военные здесь не задерживаются.

По словам армейцев, снайперы противника работают так сказать вахтами, по несколько недель. В последнее время они снова активизировались. Поэтому бойцам приходится быть крайне
осторожными. Недавно одному из бойцов невероятно повезло, говорят ребята. Пуля ободрала ему висок, не причинив значительных травм.

Вчера со стороны противника было сделано пару прицельных выстрелов по нашим позициям, и по наряду, который несет службу. С нашей стороны никаких потерь не было, огонь не открывали. Просто наблюдали. 

Чаще всего на армейцев охотятся вечером и рано утром, под прикрытием обстрелов. В таком случае невозможно услышать одинокий выстрел и вычислить позицию снайпера.

И даже укрытия не гарантирует полной безопасности. В последнее время боевики начали обстреливать армейские позиции еще и с беспилотников. Для этого используют самодельные бомбы, сделанные из ручных гранат и картона. По словам бойцов, бомбардировки происходят почти ежедневно, по несколько раз.

Вчера было несколько таких налетов, и одно из взрывных устройств застрял в крыше. Его передали экспертам, которые его уничтожат.

Армейцы предполагают – такими бомбардировками боевики хотят отомстить за утраченные позиции. Ведь именно бойцы этой бригады месяц назад вытеснили противника из серой зоны и отодвинули подальше от жилых кварталов Марьинки.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 23 апреля, на Донбассе боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен.

Кроме того, сообщалось, что Россия взяла боевиков под усиленный контроль . На оккупированные территории прибыли специальные группы российских военных, предположительно спецназ. Также мы писали о том, что 21 апреля на Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери.

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Тег огонь, ВСУ, гранаты, снайперы, марьинка, беспилотники

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Сегодня

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