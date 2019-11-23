Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Иллюстрация / Фото: Официальный сайт президента Украины

В течение субботы боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает в вечерней сводке пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в информации, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Так, 3 обстрела позиций украинских военных боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у населенного пункта Пивденне. "Враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", – говорится в сводке

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела по позициям Объединенных сил: дважды у Песков – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Водяного – из автоматических гранатометов; неподалеку н.п. Верхнеторецкое – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

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Напомним, за минувшие сутки, 22 ноября, боевики 14 раз ударили по позициям ВСУ. Один военнослужащий погиб, еще один – был ранен. 21 ноября боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Трое военнослужащих получили травмы.

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