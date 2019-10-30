Боевики снова нарушили режим тишины на Донбассе

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За прошлые сутки, 29 октября, на Донбассе пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"29 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела. Неподалеку Богдановки велся огонь из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. У Авдеевки стреляли из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и автоматических гранатометов. Вблизи Красногоровки боевики ударили из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Водяного на Приазовье – из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов. Трижды вблизи Луганского враг ударил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Еще два обстрела из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно оккупанты устроили неподалеку Крымского.

"Вчера, 29 октября, потерь в результате вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", – говорится в сообщении.

Напомним, 29 октября на Донбассе началось разведение войск в зоне неподалеку от Золотого-4 Луганской области. Оно продлится трое суток.

Ранее мы сообщали, что политолог Владимир Фесенко подтвердил сайту "Сегодня", что разведение войск в Золотом значительно увеличило шансы на проведение встречи в "нормандском формате" в ноябре.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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