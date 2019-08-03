Пророссийские боевики обстреливали позиции ВСУ из подствольных гранатометов и стрелкового оружия

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Боевики снова обстреляли позиции украинских военных: ранен боец https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81,%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%A1 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81,%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%A1 2019-08-03T20:28:00+03:00 Донбасс Пророссийские боевики обстреливали позиции ВСУ из подствольных гранатометов и стрелкового оружия

В районе боевых действий в течение текущих суток, 3 августа, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранения, передает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

По информации штаба ООС, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших бойцов из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил два обстрела позиций Объединенных сил – вблизи Марьинки и Павлополя.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы зафиксированы неподалеку Крымского, Майорска и Южного.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", – говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 2 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим тишины. Один военнослужащий получил ранения.

Кроме этого, на Донбассе заметили перемещение "Градов" и артиллерии боевиков в нарушение договоренностей об отводе тяжелого вооружения. Враг подтягивает тяжелую технику на расстояние удара по украинским военным.

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