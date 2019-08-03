Боевики снова обстреляли позиции украинских военных: ранен боец

В районе боевых действий в течение текущих суток, 3 августа, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранения, передает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
По информации штаба ООС, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших бойцов из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил два обстрела позиций Объединенных сил – вблизи Марьинки и Павлополя.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы зафиксированы неподалеку Крымского, Майорска и Южного.
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"В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", – говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 2 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим тишины. Один военнослужащий получил ранения.
Кроме этого, на Донбассе заметили перемещение "Градов" и артиллерии боевиков в нарушение договоренностей об отводе тяжелого вооружения. Враг подтягивает тяжелую технику на расстояние удара по украинским военным.
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