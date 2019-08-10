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Боевики снова обстреляли украинские позиции на Донбассе

Сегодня, 07:12

Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

/ Фото: AFP

За минувшие сутки, 9 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим тишины. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"9 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил четыре обстрела позиций Объединенных сил. В частности, вблизи Лебединского велся огонь из стрелкового оружия, а вблизи Верхнеторецкого – их автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Еще дважды боевики применили гранатометы различных систем и стрелковое оружия неподалеку Талаковки.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза. Неподалеку Золотого-4 боевики стреляли из крупнокалиберного пулемета. Вблизи Орехово российские наемники ударили из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

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"За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано", -  рассказали в ООС.

Напомним, 8 августа на Донбассе пророссийские боевики девять раз нарушили режим тишины

Кроме того, офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" рассказывал об огромных потерях боевиков в июле. Украинские военные достойно отвечали на обстрелы врага – убили и ранили ответным огнем десятки боевиков.

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС

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