Боевики снова применяют снайперов на Донбассе: в ВСУ опять потери

Спустя неделю после гибели на Донбассе военнослужащего ВСУ, в результате обстрелов со стороны оккупантов расстался с жизнью еще один герой, который принимал участие в операции Объединенных сил.
Как сообщили в пресс-центре ООС, 20 апреля враг трижды открывал огонь по позиция ВСУ:
- возле Южного и Марьинки боевики применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;
- а по защитниках Новоалександровки вел огонь вражеский снайпер.
"Двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Военным оказана необходимая помощь, они эвакуированы в военное медицинское учреждение. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью", – сообщили в ООС, выразив соболезнования родственникам погибшего героя.
Военные отметили, что не оставили обстрелы безнаказанными и оказали жесткий и решительный ответ из имеющихся огневых средств.
"Потери противника уточняются. Подразделения Объединенных сил готовы немедленно отреагировать на все возможные угрозы со стороны захватчиков", – добавили в пресс-центре.
В то же время, отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной и сохраняется перемирие.
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