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Боевики снова стреляют на Донбассе – погиб украинский военный

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
20 августа, 08:56
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19 августа режим прекращения огня нарушили девять раз

За прошедшие сутки, 19 августа, боевики девять раз нарушили режим нарушения огня – в результате обстрелов погиб украинский военный.

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Про этом сообщает пресс-центр ООС.

Боевики стреляли:

  • У Крымского из минометов 120-го калибра.
  • Вблизи Невельского и Новозвановка применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
  • В районе населенного пункта Красногоровка из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • У Южного вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
  • В направлении Новоалександровки из стрелкового оружия.
  • Недалеко от Нью-Йорка со станковых противотанковых гранатометов.
  • На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10", а в Донецкой области – враждебного беспилотного летательного аппарата типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения.

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В результате вражеских обстрелов украинский военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Украинская сторона СЦКК сообщила о нарушениях представителям Миссии ОБСЕ.

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По состоянию на 7:00 утра 20 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что 17 августа на Донбассе в результате вражеского огня ранен украинский военный . Он находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

Напомним, что на Донбассе вблизи Причепиловки боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеского огня один военный ВСУ уме . Погибший – 26-летний солдат Артем Мазур из Кировоградской области.

Также 6 августа боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.

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