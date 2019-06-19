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Боевики снова ударили по мирным жителям: фото с места обстрела

19 июня, 11:07

Дерзкие действия врага свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, отмечают в СЦКК

Фото: Сегодня

После недавнего обстрела Марьинки и пострадавших людей, боевики продолжают обстреливать жилые кварталы населенных пунктов. На этот раз удар пришелся по Золотому-4. Об этом сообщает украинская сторона в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации ситуации на Донбассе), передает штаб Объединенных сил.

Так, украинская мобильная группа СЦКК зафиксировала факт обстрела населенного пункта Золотое-4, в Луганской области. Очередной обстрел осуществлен днем 18 июня.

"Российско-оккупационные войска со стороны Золотого-5 обстреляли населенный пункт Золотое-4, применив ПТРК. На месте обстрела, в тридцати метрах от жилого дома, образовалась большая воронка от разрыва противотанковой управляемой ракеты. К счастью обошлось без жертв", – говорится в сообщении.

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Военные отмечают, что подконтрольные России боевики сознательно пренебрегают Минскими договоренностями, нарушают нормы гуманитарного права и режим прекращения огня.

"Их дерзкие действия свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", – подчеркнули в СЦКК.

Как сообщали новости "Сегодня", боевики не прекращают обстрелы на Донбассе. В штабе ООС сообщали, что 18 июня противник 11 раз нарушил режим прекращения огня, из них четыре раза – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий ВСУ понесли серьезные потери.

Смотрите также последствия недавнего обстрела жилых кварталов Марьинки:



 

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Тег Донбасс, боевики, обстрел, Золотое, СЦКК

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