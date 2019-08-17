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Боевики снова ударили по позициям ВСУ на Донбассе

Сегодня, 07:18

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было

Фото: Минобороны Украины

Фото: Минобороны Украины

За минувшие сутки, 16 августа, оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции операции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщается в утренней сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов: четыре раза неподалеку Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; четыре раза вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Марьинки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций наших войск: неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Зайцево – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе Крімского – из станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

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С начала текущих суток противник совершил один обстрел позиций ОС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Павлополя – из автоматического гранатомета.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе ночью 15 августа погиб боец 74-го отдельного разведывательного батальона – житель Днепра Алексей Попко.

Сутками ранее, 14 августа, оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, используя дважды запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы калибра 120 мм и 82 мм. В результате обстрелов погиб один военнослужащий.

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Донбасс обстрелы ООС

Источник: Сегодня

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