Боевики снова ударили по позициям ВСУ на Донбассе: где было "жарко"

За прошлые сутки, 24 марта, боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"24 марта вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики устроили четыре обстрела:

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рядом с Красногоровкой стреляли со станкового противотанкового гранатомета;

в районе населенного пункта Березово ударили из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Марьинки враг применил станковый противотанковый гранатомет;

неподалеку Павлополя велся огонь из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" были зафиксированы четыре обстрела:

неподалеку Новоалександровки стреляли из 82-мм минометов – 4 мины;

рядом с Крымским велся огонь из минометов калибра 82 мм – 10 мин, вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новотошковского ударили из 82-мм минометов – 11 мин и станковой противотанкового гранатомета;

в районе населенного пункта Травневе оккупанты выпустили две мины с миномета калибра 82 мм и ударили из станкового противотанкового гранатомета.

Кроме этого, враг из стрелкового оружия обстрелял участок разведения №3 Богдановка-Петровское.

"Вчера, 24 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 23 марта оккупанты семь раз ударили по украинским позициям на Донбассе. ВСУ понесли потери – двое военнослужащих получили ранения.

Отметим, что только за последнюю неделю на Донбассе были уничтожены более 10 боевиков и два десятка ранены.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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