Боевики снова ударили по ВСУ из запрещенного вооружения

Противник ни днем, ни ночью не прекращает атаки, обстреливая позиции украинской армии

Фото: Минобороны РФ

ВСУ снова попали под обстрелы на Донбассе. Боевики с начала суток уже совершили шесть обстрелов, причем били и из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, на Луганском направлении ночью враг обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил у населенного пункта Шумы. Враг бил из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Южного боевики обстреляли украинских военных из автоматических гранатометов.

В 9 часов утра со стороны оккупированного Доломитного начался вражеский обстрел позиций ВСУ, оборудованных вблизи Травневого: в течение 25 минут противник выпустил пять мин калибра 82 мм, вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

На Донецком направлении оккупанты ночью и под утро из 120-х минометов обстреляли военнослужащих ВСУ в районе Павлополя и Авдеевки. На позициях наших войск разорвались 5 и 6 мин соответственно.

Кроме того, на подступах к Авдеевке с 8.40 до 9.00 российско-оккупационные войска вели огонь из станкового противотанкового гранатомета.

В результате боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, а потери врага в результате ответного огня со стороны наших войск уточняются.

Как сообщали новости "Сегодня", 22 июня пророссийские боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня, из них восемь раз они применяли минометы калибра 120 и 82 мм, запрещенные Минскими соглашениями. В результате обстрелов были ранены 8 бойцов ООС и один погиб.

В то же время доставляют оккупанты проблем и мирным жителям. Как сообщали в Главном правлении разведки Минобороны Украины, боевики на БТР врезались в дом, отклонившись от военной колонны.

Смотрите также видео, как недавно ВСУ накрыли позиции врага в районе Катериновки. Были уничтожены три боевика:

Видео: Facebook

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